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Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България

Иван Ангелов: Мирните преговори за Украйна може да започнат от България
БТА

Зам.-председателят на Народното събрание определи визитата на Кирило Буданов в София като дипломатически знак

"Трайните преговори за мир в Украйна може би ще стартират от България." Това заяви пред НОВА зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

Според него необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов в София може да се разглежда като дипломатически сигнал.

"Не искам да избързвам с крайни твърдения, но е факт, че тази среща беше проведена по искане на украинската страна и основната тема на разговора е бил мирът", каза Ангелов.

По думите му срещата е била проведена при засилени мерки за сигурност, което обяснява липсата на предварителна публичност.

Ангелов подчерта, че според него конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически път.

"Всички страдаме от войната и от последствията от нея – както по отношение на цените на енергоносителите и на горивата, което рефлектира върху всички останали стоки, така и по отношение на напрежението между отделните държави. Всички искат мир. И в това спор няма", заяви той.

Според депутата при евентуални преговори трябва внимателно да бъдат разгледани позициите и на двете страни.

"Не знам доколко е изтощена Русия, доколко Украйна, но Европа също е изтощена от тази война", каза Ангелов.

Той коментира и атаките срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, като предупреди, че войната все повече се доближава до страната ни.

"Последните атаки се случиха в изключителната икономическа зона на България. Виждаме увеличение на атаките в изключителните икономически зони на Румъния и Турция. Трябва да бъдем бдителни", заяви Ангелов.

По думите му България трябва да запази внимателна позиция относно това кой стои зад ударите.

"Не са намерени никакви отломки. Как тогава ние да се ангажираме с това чии са били дроновете? Дали са били украински, или са били руски в конкретната ситуация? Трябва да бъдем внимателни", каза още той.

Ангелов подчерта, че България трябва да остане лоялен и предвидим партньор в ЕС и НАТО.

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