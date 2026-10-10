Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, икономическата заплаха за България е сериозна

Бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев предупреди, че атаката срещу кораби в българската изключителна икономическа зона може да има сериозни последици не само за сигурността, но и за икономиката на страната.

Според него "ситуационната логика" сочи Русия като вероятен извършител, въпреки че към момента няма категорични доказателства за това.

"Вече е ясно откъде идва тази атака. Въпросът е, че може да не успеем да получим доказателства, които категорично да насочат към Русия", заяви Йовчев. Той допусна, че части от дроновете може да са попаднали във водата, да са били унищожени при взрива или да са изгорели при последвалия пожар.

По думите му България е трябвало да реагира по-категорично, включително с привикване на руския посланик и евентуално връчване на дипломатическа нота. Йовчев смята още, че е било необходимо да започнат неофициални консултации със съюзниците от НАТО за възможно задействане на член 4 от Северноатлантическия договор.

Особено сериозна според него е икономическата страна на кризата.

"Застраховките в Черно море вече са поскъпнали с 10–15%, което означава увеличение на цената на вноса с 10–15%. През черноморските пристанища ще преминава над 40% от вноса за България", заяви Йовчев. Според неговата оценка подобно развитие може да доведе до допълнителен инфлационен натиск и негативен ефект върху брутния вътрешен продукт.

Той предупреди, че при по-сериозна ескалация и прекъсване на корабоплаването последствията могат да бъдат още по-тежки.

"Черно море вече е Ормузкият проток", каза Йовчев, сравнявайки риска за корабоплаването с един от най-чувствителните транспортни коридори в света.

Бившият председател на ДАНС коментира и отбранителните способности на България, като заяви, че страната в момента не разполага с достатъчно средства за защита срещу подобни заплахи. Той посочи поръчаните три 3D радара и системите IRIS-T като важна стъпка, но подчерта, че доставките ще бъдат реализирани през следващите години.

Йовчев засегна и необявената визита на Кирило Буданов у нас. Според него фактът, че информация за конфиденциална среща е станала публична по нерегламентиран начин, поставя въпроси за организацията и сигурността около посещението.