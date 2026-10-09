Фрегатата "Верни" отново отплава към атакуваните кораби в Черно море

Българските Военноморски сили отново изпратиха фрегатата "Верни" към района в Черно море, където по-рано тази седмица два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военният кораб отплава от Варна и ще извърши нов обход на мястото на инцидента в изключителната икономическа зона на България. Това е втората му мисия там, след като "Верни" беше изпратена в района и на 8 октомври.

При първата операция беше установено, че корабът ABLE се намира на около 55 морски мили от нос Емине и все още е над водата. Другият атакуван кораб – ALFA WATAN, който плаваше под флага на Того, потъна. Според експерти е възможно останките му да се намират на дълбочина около 2000 метра, което би затруднило обследването и разследването.

Нападенията бяха извършени през нощта на 6 октомври. След атаката на борда на ABLE избухна пожар, а екипажът му беше евакуиран. При потъването на ALFA WATAN моряци останаха в неизвестност.

Сирийските власти впоследствие обявиха девет свои граждани и един египтянин за изчезнали и поискаха независимо разследване на инцидента. Искането е отправено към Международната морска организация и българските морски власти.

Спасителната операция беше прекратена, след като екипите не откриха изчезналите моряци. Председателят на доброволческото сдружение за търсене и спасяване БУЛСАР Коста Андреев обясни, че при температура на водата около 20 градуса шансовете за оцеляване намаляват рязко след първите часове заради риска от тежка хипотермия.

Инцидентът доведе и до свикването на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври. Членовете му настояха да бъдат предприети действия за установяване на извършителите.

Външният министър Велислава Петрова също заяви, че за категорично изясняване на случилото се е необходима проверка на място, но подчерта, че обследването на потънал кораб изисква специализирана техника.

Към момента няма официално установен извършител на атаките. Новата мисия на фрегатата "Верни" трябва да подпомогне събирането на допълнителна информация и доказателства за случилото се в българската изключителна икономическа зона.