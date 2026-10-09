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Четири жертви при удар със 139 км/ч: „Опел“ е навлязъл в насрещното и се е преобърнал върху "БМВ"

Четири жертви при удар със 139 км/ч: „Опел“ е навлязъл в насрещното и се е преобърнал върху "БМВ"
Фейсбук/Катастрофи България

Водачът на "Опел" -а е в тежко състояние - пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Четирима души загинаха при тежка катастрофа между два автомобила край Плевен късно вечерта на 8 октомври. Инцидентът е станал около 22:50 часа на пътя между Плевен и село Ясен, съобщиха от разследването. 

По първоначални данни 20-годишен мъж е управлявал лек автомобил „Опел“ в посока от Плевен към село Ясен. В участък с ляв завой и минимален наклон колата навлязла в насрещното платно и преминала през разделителния остров.

"Автомобилът се преобърнал и паднал по таван върху насрещно движещо се БМВ. При тежкия сблъсък са загинали четирима души. Жертвите са 18-годишният водач на БМВ-то, неговият 28-годишен спътник, както и двамата пътници в „Опел“-а – мъж и жена, и двамата на 20 години".

При огледа е установено, че скоростомерът на „Опел“-а е блокирал на отметка от 139 км/ч.

"Това обаче не е окончателно доказателство за скоростта, с която се е движил автомобилът преди катастрофата. Точните обстоятелства ще бъдат установени чрез назначените експертизи".

По данни от първоначалните проверки не са установени алкохол и наркотични вещества в кръвта на водача на „Опел“-а.

"Предстои резултатите да бъдат потвърдени с експертиза. При огледа е установено още, че водачите на двата автомобила и пътниците на предните седалки са били с поставени предпазни колани. Единственият пътник на задната седалка в „Опел“-а е бил без колан".

Водачът на „Опел“-а е настанен в болница с тежки наранявания.

"Състоянието му е стабилизирано, но към момента той не може да бъде разпитван по медицински причини. На по-късен етап наблюдаващият прокурор ще прецени дали да му бъде повдигнато обвинение, каква да бъде правната квалификация и каква мярка за неотклонение да бъде поискана. Разследващите продължават работата по изясняване на причините за катастрофата. Скоростта на движение и пълният механизъм на произшествието ще бъдат установени след събиране на доказателствата и изготвяне на необходимите експертизи".

Водачът на автомобила „Опел“, участвал в тежката катастрофа с четири жертви край Плевен, има шест установени нарушения, но сред тях няма тежки провинения, съобщиха от полицията.

"Става дума основно за незначителни нарушения, включително неправилно паркиране и пътуване без предпазен колан".

По информация на полицията мъжът няма предишни участия в пътнотранспортни произшествия, нито установени нарушения, свързани с употреба на алкохол или наркотици.

От полицията заявиха още, че участъкът се контролира от полицейски наряди, а институциите редовно подават сигнали до Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините за проблеми с пътната настилка, липсваща маркировка и повредени или невидими пътни знаци. 

9 октомври е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен - Ясен.

Заповедта е издадена от кмета на Плевен д-р Валентин Христов. В знак на съпричастност с трагедията знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

"Няма думи, които могат да утешат близките в такава загуба. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора", заяви Христов.

От Община Плевен изказаха съболезнования на семействата и близките на загиналите и определиха случилото се като огромна трагедия за града.

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