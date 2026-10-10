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Тир се вряза в ограждения и събори стълб в Хасково

Тир се вряза в ограждения и събори стълб в Хасково
БТА

При инцидента на бул. "Васил Левски" няма пострадали, но движението в района беше сериозно затруднено

Тежкотоварен камион катастрофира на бул. "Васил Левски" в Хасково и събори метален стълб за уличното осветление.

Зад волана на товарния автомобил МАН с кърджалийска регистрация е бил 47-годишен мъж от село Сремци. Той се движел от квартал "Орфей" в посока към кръстовището с бул. "Съединение".

В района на бившата Цигарена фабрика камионът се ударил в металните ограждения, разделящи двете платна на булеварда. При сблъсъка бил съборен и стълб за уличното осветление, който паднал върху платното в посока квартал "Орфей".

Заради инцидента участъкът временно беше затворен, а движението в района – сериозно затруднено.

На място пристигнаха полицейски и противопожарни екипи, както и служители на общинските служби.

При катастрофата няма пострадали хора.

По първоначална информация вероятна причина за произшествието е откачване на ремаркето от влекача по време на движение. Впоследствие то е било прикачено отново, а тежкотоварният автомобил е изтеглен от разделителния остров.

Точните причини за инцидента се изясняват.

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