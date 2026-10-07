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Техническа неизправност е причината за запалването на камиона на АМ „Тракия“

Техническа неизправност е причината за запалването на камиона на АМ „Тракия“
КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Неизправността е била в ходовата част на товарния автомобил

Пожарът, избухнал във вторник на автомагистрала „Тракия“ край Нова Загора, е бил предизвикан от техническа неизправност в ходовата част на товарния автомобил. Това съобщиха от полицията в Сливен, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал при 261-ия километър на магистралата в посока Бургас. Огънят е унищожил товарния автомобил „МАН“, като няма пострадали.

Пожарът е потушен от два екипа на РСПБЗН - Нова Загора и един екип на РСПБЗН - Сливен. В продължение на часове след инцидента движението в района на местопроизшествието е било затруднено.

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