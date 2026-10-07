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Къде се пътува трудно на 7 октомври: ограничения по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 7 октомври: ограничения по „Хемус“ и ремонти по „Тракия“

Край Шумен и Игнатиево движението остава двупосочно в едното платно, а товарният трафик през „Капитан Андреево“ е интензивен

От 08:30 до 18:00 часа на 7 октомври достъпът до аварийната лента на АМ „Хемус“ между 15-и и 19-и км в посока Варна ще бъде ограничен заради геодезическо заснемане. Автомобилите ще преминават през активната и изпреварващата лента.

По същата магистрала движението остава двупосочно в едното платно край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“. Ремонти и ограничения продължават по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и АМ „Марица“.

Автомагистрала „Хемус“

Между 15-и и 19-и км към Варна от 08:30 до 18:00 часа се ограничава аварийната лента. Организацията ще действа и на 8 октомври в същия часови диапазон.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна, като срокът е до 9 октомври.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават през аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между 35-и и 36-и км се ремонтира ограничителна система, като 7 октомври е последният обявен ден на работата.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към столицата и между 218-и и 229-и км към Бургас.

Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка. Скоростта е ограничена до 80 км/ч, а организацията е обявена до 8 октомври.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, продължава почистването на пътя и събирането на отпадъци. Срокът е до 9 октомври.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и останалата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на мостови съоръжения. Трафикът се извършва в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, се преминава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград движението е поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-4 между Ново село и Балван се преминава в една лента. По път I-5 между Полски Тръмбеш и Поликраище трафикът се прехвърля поетапно между лентите заради ремонт.

По направлението Карнобат – Айтос движението е поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. В Кърджали по път I-5 към Маказа също се преминава в една лента.

Пътят Габрово – Узана е затворен за всички автомобили от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Организацията важи в работните дни до 9 октомври.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и пътя за Ясна поляна.

Затворен е и път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково. Обходът преминава през Паницово, път I-9 и направленията към Каблешково и Бургас.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

При Райковски ливади е затворен участъкът от път III-8641 Пампорово – Смолян заради свлачище. Обходите са през Стойките или прохода „Рожен“.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, автомобили с дължина над 12 метра и превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Движението през „Капитан Андреево“ е интензивно на изход за товарни автомобили.

Трафикът по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормален. Нормално е движението и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки и товарни автомобили и автобуси.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 7 октомври ще има разкъсана висока облачност, която постепенно ще обхване страната от запад-северозапад. В Западна България ще бъде почти тихо, а в източните райони ще духа слаб вятър от юг-югоизток.

Сутринта в котловините и високите полета на Западна България температурите ще бъдат около нулата и са възможни слани. Максималните температури ще достигнат между 23 и 28 градуса, в София – около 24 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с увеличаваща се висока облачност следобед. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса.

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