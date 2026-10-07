Кола и камион се сблъскаха край Симитли, двама са пострадали

Двама души са пострадали при катастрофа между лек и товарен автомобил на пътя Благоевград-Симитли, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в района на Симитли, при 376-ия километър на път I-1. Към момента няма повече информация за състоянието на пострадалите.

Заради катастрофата движението в участъка временно се осъществява двупосочно в една лента, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На място има екип на "Пътна полиция", който регулира трафика.

От АПИ призовават шофьорите да преминават през района с повишено внимание и съобразена скорост.