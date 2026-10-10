Къде се пътува трудно на 10 октомври: две ленти към Кулата край Симитли

До 14:00 часа движението по път I-1 в района на Симитли се извършва в две ленти към Кулата и една към София. Промяната е въведена за по-бързото пропускане на трафика към границата с Гърция.

Две ленти към Кулата

В участъка от 375-и до 376-и км на път I-1 автомобилите се движат в две ленти към Кулата и една към София. Организацията е в сила до 14:00 часа.

Шофьорите трябва да предвидят по-бавно преминаване в обратната посока и да спазват временната сигнализация.

Автомагистрала „Хемус“

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София е затворено за превантивен ремонт. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна, с по една лента във всяка посока.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона. Между 78-и и 103-и км към София се извършват дейности по косене и почистване на окопи.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, продължава почистването на пътя и прилежащите площи. Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага маркировка, а скоростта е ограничена до 80 км/ч. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София са ограничени аварийните ленти заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през останалите две ленти.

По АМ „Марица“ между 66-и и 67-и км към София скоростта е ограничена до 70 км/ч заради компрометирани фуги на мостово съоръжение.

Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ на три места се ремонтират фуги на подлез и мост. Движението се извършва в една лента, а максималната скорост е 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

Между Враца и Мездра по път I-1 движението е в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-5 при село Върбен движението е в една лента, регулирано със светофар. Между Хасково и Кърджали, както и в Кърджали по направлението към Маказа, се преминава поетапно в една лента заради ремонти.

По път I-6 между Карнобат и Айтос движението също е поетапно в една лента, с ограничение до 50 км/ч.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Созопол и пътен възел „Приморско“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът преминава през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Затворен е и път III-2004 между Осенец и Благово, като автомобилите се пренасочват през Разград и Благоево.

По пътя между Пампорово и Смолян при Райковски ливади движението е спряно, а обходът е през Стойките и Рожен. През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е било нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 10 октомври ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност се очаква над Западна България, а на места в планините и планинските райони ще превали дъжд и е възможно да прегърми.

Сутринта на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 26 градуса.