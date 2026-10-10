Интензивен трафик на камиони на ГКПП "Капитан Андреево"

Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изхода на ГКПП "Капитан Андреево" към Турция. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция", като информацията е актуална към 6:00 часа на 10 октомври, предаде БТА.

На останалите гранични преходи с Румъния движението е нормално. Временно преустановени остават фериботните връзки Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич, които не функционират от юли заради ниското ниво на река Дунав.

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи с Гърция. През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси с допустима маса до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" се осъществява движение на леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Без затруднения протича преминаването и през всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония, посочват от "Гранична полиция".