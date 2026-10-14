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Матей Казийски остава капитан на турския Халкбанк

Матей Казийски остава капитан на турския Халкбанк
БТА

Българският контингент в отбора се увеличи с национала Денислав Бърдаров

Матей Казийски остава капитан на турския Халкбанк и през сезон 2026/2027. Това стана ясно по време на среща между волейболистите и треньорския щаб с президента на клуба Реджеп Сюлейман Йоздил, проведена в централата на банката в Анкара.

Матей Казийски остава още един сезон в Турция

Йоздил подчерта значението на опита на българската звезда за състава, който влиза в новата кампания с амбиции за силно представяне както в турското първенство, така и на европейската сцена. Отборът, воден от Радостин Стойчев, привлече няколко нови попълнения. Сред шестимата нови играчи е и българският национал Денислав Бърдаров, а останалите са Мурат Йенипазар, Дарлан Соуса, Сам Деруу, Халит Куртулуш и Алехандро Родригес Фуентес.

„Искаме да виждаме на игрището отбор с висок боен дух, който осъзнава отговорността да носи емблемата на Халкбанк и се бори до край във всички турнири“, заяви Йоздил. Президентът обяви още, че клубът планира изграждането на модерен спортен комплекс, който ще служи както на представителния тим, така и на младите волейболисти.

Срещата завърши с приятелски мач между волейболистите и служители на банката, последван от обща вечеря.

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