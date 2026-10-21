Иран: Готови сме за дипломатическо решение, но и за самозащита

Иран остава отворен за дипломатическо решение на конфликта, но е готов и да се защитава, ако се наложи, заяви външният министър на страната Абас Арагчи в статия за в. „Файненшъл таймс“, цитирана от Ройтерс.

„Макар Иран да е твърдо решен да търси достойно и мирно решение на конфликта, ние сме напълно готови и да се защитаваме“, написа Арагчи.

По думите му администрацията на Белия дом досега не е демонстрирала необходимата готовност за постигане на споразумение, поради което перспективите за напредък в момента остават ограничени.

Иранският първи дипломат подчерта, че сключването на справедливо и достойно споразумение със САЩ изисква искрена ангажираност от американска страна и готовност за прекратяване на действията, които Техеран определя като агресия.

Арагчи изрази съмнения относно намеренията на Вашингтон, като посочи, че вместо конкретни сигнали за постигане на договореност американската администрация отправя предупреждения за възможни нови военни действия.

Въпреки песимизма си относно близките перспективи за споразумение, иранският външен министър заяви, че ще продължи да търси дипломатически изход. Той определи като свое задължение да използва всички възможности за разрешаване на конфликта чрез преговори.