Зелената сделка се забавя, Кюстендил получи още над 17 млн. евро по Плана за справедлив преход

Предложената сума за предварително съгласуване по Плана за справедлив преход за област Кюстендил е увеличена на 17 292 000 евро, каза пред журналисти каза на брифинг областният управител на Кюстендилска област Атанас Гергинов.

Програмата за Кюстендил беше драстично орязана. Сумата, определена за областта, бе 10 252 000 евро. След намесата и многократните разговори, благодарение на зам.- министър Десислава Георгиева предложената сума за предварително съгласуване вече е 17 292 000 евро, посочи Гергинов. Той поясни, че до увеличението се е стигнало след проведени множество разговори, срещи с местния бизнес и фокус групи. Призовавам представителите на бизнеса да бъдат проактивни и с общи усилия да усвоим този ресурс, който е предназначен за област Кюстендил, който успяхме да извоюваме с общи усилия, каза още Гергинов.

На 20 октомври на работна среща в Кюстендил бе обсъден Проектът на Методология и критерии по процедура „Квалификация и преквалификация за подпомагане на зеления преход“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.