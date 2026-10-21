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Най-важното от света на 21.10.2026-та г.

Най-важното от света на 21.10.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Путин прие пратеника на Тръмп в Санкт Петербург и поиска възстановяване на икономическите връзки със САЩ

Руският президент Владимир Путин прие днес американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург. По време на срещата Путин благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието му към търсенето на решение на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин е попитал Уиткоф как е преминала срещата му с украинския президент Володимир Зеленски, проведена вчера в норвежката столица Осло, съобщиха двете агенции.

Нетаняху заяви, че Израел цели смяна на властта в Иран

Свалянето на иранското ръководство е сред основните цели на израелските служби за сигурност. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на церемония по дипломирането на офицери, предаде ДПА.

Нетаняху посочи, че единственият начин за окончателно премахване на заплахата от Иран е смяната на режима в Техеран. Той уточни, че е дал съответните указания на Израелските сили за отбрана, разузнавателната служба Мосад и останалите структури за сигурност.

Кремъл: Следващият кръг преговори за Украйна може да се проведе в Абу Даби

Следващият кръг от тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби в средата на ноември. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков в интервю за руския държавен телевизионен канал „Вести“.

„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, посочи Ушаков.

Той изрази мнение, че войната между Русия и Украйна се приближава към своя край. Същевременно съветникът на Кремъл уточни, че на този етап е трудно да се определи колко близо е действителното приключване на конфликта.

Иран: Готови сме за дипломатическо решение, но и за самозащита

Иран остава отворен за дипломатическо решение на конфликта, но е готов и да се защитава, ако се наложи, заяви външният министър на страната Абас Арагчи в статия за в. „Файненшъл таймс“, цитирана от Ройтерс.

„Макар Иран да е твърдо решен да търси достойно и мирно решение на конфликта, ние сме напълно готови и да се защитаваме“, написа Арагчи.

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Черно море ще заема централно място във външната политика на Румъния, заяви новият външен министър Дан Некулаеску при официалното поемане на поста от своята предшественичка Оана Цою. Това съобщи румънската информационна агенция Аджерпрес.

В публикация във Фейсбук Некулаеску благодари на премиера Лука Никулеску за присъствието му на церемонията по предаването на министерския мандат, както и на Цою за съвместната работа.

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