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Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочени към Москва тази нощ

Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочени към Москва тази нощ
Снимка: БТА

Според Виталий Кличко в същото време Русия е атакувала Киев с балистични ракети

Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочили се към столицата Москва през нощта, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, предадоха ТАСС и Ройтерс. 

Собянин добави, че двама души са били ранени при атаката извън града.

По думите на кмета на Москва от 20:30 ч. московско време в сряда до 04:00 ч. в четвъртък срещу столицата са били насочени 630 дрона. По-голямата част от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на далечните подстъпи към региона, заяви Собянин, цитиран от ТАСС.

В сряда вечерта кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Русия атакува украинската столица с балистични ракети.

Военната администрация в Киев съобщи, че ракетите са ударили частни домове, както и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че шест души са ранени, а четирима от тях са хоспитализирани.

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