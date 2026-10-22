Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочени към Москва тази нощ

Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочили се към столицата Москва през нощта, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Собянин добави, че двама души са били ранени при атаката извън града.

По думите на кмета на Москва от 20:30 ч. московско време в сряда до 04:00 ч. в четвъртък срещу столицата са били насочени 630 дрона. По-голямата част от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на далечните подстъпи към региона, заяви Собянин, цитиран от ТАСС.

В сряда вечерта кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Русия атакува украинската столица с балистични ракети.

Военната администрация в Киев съобщи, че ракетите са ударили частни домове, както и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че шест души са ранени, а четирима от тях са хоспитализирани.