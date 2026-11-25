Няма основание бюджетът за 2027 г. да бъде изтеглян и преработван, коментира председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Депутатът подчерта, че управляващите подхождат отговорно към препоръките на европейските институции, но повтори тезата на премиера, че евентуалните критики не са насочени към настоящия кабинет.

„Ако има някакъв червен или жълт картон, той е вдигнат за траекторията и начина на управление на публичните финанси в последните пет години“, заяви Проданов. По думите му нито се налага, нито се изисква Бюджет 2027 да бъде връщан за корекции, а настояванията в тази посока са „просто любезна покана за екзекуция“.

Според председателя на бюджетната комисия за първи път от години план-сметката не е съставена формално само за да излязат числата пред публиката. Целта на управляващите е едновременно да запазят икономическия растеж, да проведат фискална консолидация и да защитят най-уязвимите групи, без да генерират допълнителна инфлация. „Това е трудна задача, признавам, мисля, че сме се опитали и в голяма степен сме успели да постигнем тоя крехък баланс“, отбеляза той.

Проданов отхвърли мрачните прогнози на опонентите си за катастрофа, рецесия и трайно обедняване, обвинявайки ги, че очакват заложените от самите тях финансови мини да избухнат. „Тук аз ще кажа – „не сте познали““, отвърна депутатът и добави, че „партии, които не са в състояние да стоплят водата на софиянци, не са в ситуация да дават акъл как да се управлява държавата, още повече голяма част от техните действия ни доведоха дотук“.

Той се позова на прогнозите на международни организации за очаквана инфлация от 4%, изтъквайки, че в проекта е заложен ръст на доходите и няма да се допусне обедняване на населението.

По повод становището на Европейската централна банка (ЕЦБ) Проданов коментира, че подобни предупреждения за декапитализация на банковия сектор и спад на инвестициите са били отправяни към всички държави, въвели данък свръхпечалба върху банките, без тези рискове да се сбъднат. Според него българската банкова система е изключително добре капитализирана, поради което временният налог е „най-малкото зло“, а сигналите от Брюксел и Франкфурт се анализират внимателно, но не бива да бъдат хиперболизирани.