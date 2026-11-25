"Възраждане" е категорично против този бюджет, който ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението. Това заяви депутатът Цончо Ганев по време на обсъждането на държавния бюджет за 2027 г. на първо четене в Народното събрание.

Според него финансовата политика на правителството на Румен Радев не се различава съществено от тази на предишните управления, като посочи Делян Пеевски и Асен Василев.

Ганев открои три основни проблема в предложената финансова рамка – доходите, данъците и нарастващия държавен дълг.

Депутатът разкритикува управляващите за предвиденото увеличение на минималната работна заплата. По думите му тя е трябвало да достигне 690 евро, но правителството е заложило 660 евро.

"Така посегнахте фактически на най-бедните", заяви Ганев, като посочи, че според него около 35% от българите получават минимална заплата.

Той отправи критики и към предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли 2027 г. Според изнесените от него данни поскъпването достига 14%, докато пенсиите ще бъдат увеличени с близо 8%, което ще доведе до допълнително обедняване на възрастните хора.

Ганев обвини правителството и в нарушаване на предизборното обещание да не увеличава данъците.

Той посочи повишаването на данъчните оценки на недвижимите имоти, увеличаването на максималния осигурителен доход, облагането на ваучерите за храна със 7% над определения праг, както и по-високите акцизи и налози.

"Дойдохте на вятъра на промяната, като обещахте, че няма да вдигате данъци", заяви депутатът.

От "Възраждане" обаче са готови да подкрепят предложения данък върху свръхпечалбите. Партията настоява той да обхване и предприятията от военната индустрия, както и компаниите, които експлоатират концесии в България.

Особено остри бяха критиките на Ганев към планираното увеличение на държавния дълг.

"Въвличате ни в дългова спирала. Има почти 17 млрд. лева заложени нови дългове в бюджета на Радев", предупреди той.

Депутатът обвини управляващите и в намаляване на средствата за Българската православна църква, като заяви, че през 2026 г. финансирането за православието вече е било съкратено с 25%.

В отговор председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов припомни, че България се намира в процедура по прекомерен дефицит, и призова опозицията да предложи конкретни източници за допълнителни приходи.

Ганев посочи като възможност преразглеждането на средствата, насочвани към втория и третия пенсионен стълб, както и публичното финансиране на частните болници.

Според него чрез подобно преразпределение могат да бъдат осигурени приблизително 4 млрд. лева, които да бъдат насочени към държавното обществено осигуряване и публичното здравеопазване.

От "Възраждане" заявиха, че няма да подкрепят предложения бюджет за 2027 г., тъй като според тях той увеличава тежестта върху гражданите, без да предлага достатъчна подкрепа за хората с най-ниски доходи.