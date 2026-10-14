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Най-важното от България на 14.10.2026 г.

Най-важното от България на 14.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

За седмица в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България бяха атакувани четири кораба. Два от тях потънаха, от екипажа на единия са спасени само 4 души (по предварителна информация - петима - б.р.) Другите два кораба са на вода, техните екипажи бяха спасени. Ударите бяха в тъмната част на денонощието при голямо вълнение, ниска видимост, валеж. Нашите спасителни екипи се справиха успешно, за което им благодаря. Това заяви премиерът Румен Радев пред депутатите в парламента.

Той уточни, че са направили опит за оглед и разследване за причините и източникът на атаката. Заради сложната метеорологична обстановка не са установени доказателства.

Предстои обръщение към нашите партньори и съюзници за помощ, да доведем разследването до край. Беше извършена активна дипломатическа дейност за подкрепа, каза премиерът.

Военният министър: България ще се включи в антидрон проект на НАТО до края на октомври

България се очаква да се присъедини към съвместен проект на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол, като уточни, че страната ни вече участва в друга инициатива на Алианса – Drone Edge.

Изявлението беше направено в отговор на въпрос на депутата от ДПС Хамид Хамид относно информацията, че България е отказала участие в антидрон инициатива на НАТО.

Според Стоянов в публичното пространство се смесват две отделни инициативи на НАТО – Drone Edge и проектът за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата Drone Edge“, подчерта министърът.

Правителството обеща увеличение на минималната работна заплата догодина

Премиерът Румен Радев обеща, че правителството ще представи Бюджет 2027 навреме. "В него има ясни политики, засилена социална система, повече средства за образование, култура", обясни министър-председателят в началото на днешното заседание на Министерския съвет. 

Той изтъкна, че е постигнат консенсус между всички парламентарно представени партии за сектор "Отбрана" - "предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме".

Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

Министерският съвет взе серия от ключови решения на заседанието си на 14 октомври, свързани с бюджета, отбраната, енергетиката, доходите и инфраструктурата.

Едно от най-важните решения е одобряването на проекта на бюджетен план на България за 2027 г. Документът съдържа основните фискални параметри за следващата година и ще бъде представен в рамките на засиленото бюджетно наблюдение за държавите от еврозоната. Планът служи и като доклад за мерките, които страната предприема във връзка с прекомерния дефицит.

Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акция на ГДБОП в Костинброд

Бившият народен представител от ДПС Илия Янков Илиев е задържан при полицейската акция в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора, съобщава БТВ.

Специализираната операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни финансови средства при изпълнението на обществени поръчки.

По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. бургаска афера във ВиК сектора. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

Двама души са задържани във връзка с умишления палеж на антени, обслужващи системата Starlink на Илон Мъск в секретен обект край София, съобщава Faktor.bg, позовавайки се на свои източници в държавното обвинение.

Според информацията задържаните са на 20 и 21 години и притежават германски паспорти. Медията твърди, че те са влезли легално в България през граничния пункт "Кулата".

Въпреки искането на Северна Македония: България няма да екстрадира Ива Михайлова

Българското Министерство на вътрешните работи не е предприело действия по установяване на местонахождението на Ива Михайлова на територията на страната, въпреки постъпилото искане от Северна Македония за международното ѝ издирване, арест и екстрадиция. Това става ясно от официална позиция на ведомството, разпространена на 14 октомври.

На 13 октомври в 19:38 часа в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е получено съобщение от Интерпол - Скопие, с което северномакедонските власти настояват за издирването на младата жена, която притежава както българско, така и северномакедонско гражданство.

Акция на ГДБОП в Костинброд: Разследват източване на средства от ВиК поръчки

Специализирана операция на ГДБОП срещу предполагаеми злоупотреби с публични средства се провежда в Костинброд.

Разследването е свързано с обществени поръчки във водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на значителни суми.

Действията на антимафиотите са свързани с разследване на предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас, предава НОВА ТВ.

 

 

 

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