България е на пето място в ЕС по затлъстяване сред децата

"В развиващите се страни тенденцията е към повишаване на разпространението на затлъстяването, като България е на шесто място в Европа по разпространение на затлъстяването сред възрастните и на пето място сред децата".

Това каза проф. Цветалина Танкова, началник на Клиника по диабетология в Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" и член на Борда на Европейската асоциация за изучаване на диабета, по време на кръгла маса „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването“. Форумът е организиран от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“ и е в рамките на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазването.

"Затлъстяването не е само медицински проблем, а проблем, който има много сериозни социални, икономически и психологически последици. То е хронично, прогресивно развиващо се и много широко разпространено".

По думите ѝ в света около един млрд. души живеят със затлъстявне, което е един от осем възрастни.

"След 10 години се очаква да бъдат един от четирима. Тези данни са много тревожни и показват глобалната тенденция в разпространението на заболяването, като тя не е еднаква в различните региони в света и в различните държави. Има доказателства от проучвания в 200 държави, показващи, че в някои развити страни има тенденция към овладяване, дори намаляване на разпространението на затлъстяването сред децата и възрастните".

Определението на Световната здравна организация за затлъстяването е абнормно и прекомерно отлагане на телесна мастна маса, криещо рискове за здравето.

"Тя не стои безобидно в тялото, а уврежда всяка тъкан и орган. Затлъстяването може да причини редица други болести – онкологични, на централната нервна система, на дихателната, на опорно-двигателния апарат, на бъбречната система, на отделителната система. Затова са необходими активни политики в овладяването на затлъстяването. Контролът на затлъстяването не е самоцел за намаляване на теглото, а изисква обединение на усилията на широка основа, за да инвестираме в здраве и по-добро качество на живот".