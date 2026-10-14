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Русия: Украйна атакува две руски рафинерии

Русия: Украйна атакува две руски рафинерии
АР/БТА

Киев отхвърли твърденията

Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове две петролни рафинерии на нейна територия, нарушавайки обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на ударите по енергийни обекти. Киев отхвърли твърденията, предаде Франс прес.

„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област“, заяви руският вицепремиер Александър Новак, отговарящ за енергетиката, цитиран от руски информационни агенции.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин отрече да са били поразени рафинерии. Той заяви пред журналисти, че са атакувани други обекти, но не и предприятия за преработка на петрол.

Според украинското издание „Украинска правда“ Литвин е определил руските твърдения за ударите по двете рафинерии като фалшива информация.

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