Социално предприятие в Добрич може да затвори врати

Социалното предприятие „Чудната градина“, в което работят хора с интелектуални увреждания, е изправено пред риск от прекратяване на дейността си след отказ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) да възстанови близо 60 000 евро разходи за заплати. За проблема сигнализира Хасан Ефраимов в публикация в социалните мрежи.

По думите му екипът е развивал предприятието в продължение на девет години, но сега е изправен пред сериозна финансова криза. След подписването на договорите за финансиране организацията е плащала възнагражденията на служителите си в продължение на четири месеца със собствени средства и е изтеглила кредит за близо 60 000 евро.

Едва след като е поискано възстановяване на направените разходи, от министерството са уведомили екипа, че не отговаря на условията за финансиране. Посочената причина е, че част от наетите работници са били регистрирани като безработни в продължение на 27 дни преди назначаването им, вместо изискваните 30 дни.

Ефраимов твърди, че това обстоятелство не е попречило на подписването на договорите, но впоследствие е станало основание за отказ да бъдат възстановени средствата.

Според него без тези пари предприятието няма финансовата възможност да продължи работа. По думите му още на следващия ден трябва да започне освобождаването на служители, като първите осем души ще загубят работата си.

Организацията няма достатъчно средства и за назначаването на нови работници, тъй като не може да поема разходите за заплати в продължение на месеци, без да има сигурност, че те ще бъдат възстановени. Допълнително затруднение са и кредитите, които предстои да бъдат изплащани.

В публикацията си Хасан Ефраимов отправя призив към депутатите от Добрич и към президента Илияна Йотова и Румен Радев да се намесят и да помогнат за разрешаването на ситуацията.

Той припомня, че двамата са посещавали „Чудната градина“, където са били посрещнати с радост от младежите, работещи в социалното предприятие.

„Едно формално изискване и отказът на МТСП ни изправиха пред ликвидация“, пише Ефраимов, като призовава за съдействие, за да бъде запазено предприятието и работните места на хората с интелектуални увреждания.

Към момента в публикацията не е представена позицията на Министерството на труда и социалната политика по случая.