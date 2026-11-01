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Любослав Пенев: Благодаря ви, армейци

Любослав Пенев: Благодаря ви, армейци
БТА

Феновете на ЦСКА посрещнаха легендата на новата „Българска армия“ с бурни аплодисменти

Бившият нападател, треньор и президент на ЦСКА Любослав Пенев използва профила си във „Фейсбук“, за да благодари на феновете на тима за посрещането по време на тържественото откриване на новата „Българска армия“. Когато 60-годишната футболна легенда излезе на терена, трибуните на стадиона изригнаха и скандираха името му.

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

„Благодаря ви, армейци! А колко специално се чувстваш сред свои у дома! Само победи!“, написа Ел Голеадор в социалната мрежа и сподели видео от реакцията на феновете при появата му.

Часове по-рано Пенев се раздели с Локомотив София по взаимно съгласие след слабите резултати на отбора от началото на сезона. Той се появи на „Българска армия“, заедно с Христо Янев, Милен Радуканов, Александър Тунчев, Тодор Янчев, Мартин Петров, Стилиян Петров, Анатоли Нанков, Галин Иванов, Адалберт Зафиров, Пламен Марков, Ради Здравков, Методи Томанов, Георги Илиев, Христо Маринчев, Стойчо Младенов, Димитър Якимов и Георги Денев.

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