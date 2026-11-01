Първата Алея на местните будители в България отвори врати в Казанлък

Първата в България Алея на местните будители беше открита в Казанлък в навечерието на Деня на народните будители, предава bTV. Експозицията включва 10 пана, посветени на 23-ма бележити творци, учени и дарители, оставили следа в историята на Града на розите.

Зад инициативата стои благотворителна кампания, чийто необичаен подход привлече вниманието с участието на популярни личности от Казанлък, които за една вечер влязоха в ролята на сервитьори.

Идеята за увековечаване на местните будители се появява спонтанно преди година. Още тогава организаторите си поставят за цел да оставят траен знак за следващите поколения. Необходимите средства за осъществяването на проекта са събрани чрез благотворителното събитие „Бакшиш за добро“.

Популярни личности от Казанлък се включват в инициативата като звездни сервитьори и в рамките на няколко часа обслужват над 120 души. Всички получени бакшиши са дарени за изграждането на Алеята на казанлъшките будители - първата по рода си в България. Това разказва съорганизаторът Антония Драганова.

Необходими са били само няколко часа, за да бъде събрана сумата за изработването на паната. В благотворителната акция се обединяват както сервитьорите, така и посетителите на заведението.

„Успяхме наведнъж, за една вечер. Щедри бакшиши и всички бяха за тази кауза, която беше предварително обявена. И всъщност се оказа, че когато всички се съберем зад нещо стойностно, успяваме. Понякога е трудно, понякога малко по-лесно, но когато всички сме заедно, нещата се случват“, заяви Камелия Тренева, съорганизатор.

С помощта на общината десетте информационни пана вече са поставени по стълбището в парк „Тюлбето“, което води към Казанлъшката тракийска гробница. В тях са представени историите на 23-ма просветители от Възраждането и началото на XX век. Сред тях са Чудомир, брат му Георги Чорбаджийски - учител, писател и общественик, както и академик Петко Стайнов.

Към всяко от десетте пана е добавен QR код, чрез който посетителите получават достъп до подробни архиви.

Сред личностите, включени в алеята, са и основоположниците на българския театър. Специално място заемат братята Стефан и Антон Попови и Екатерина Златарева - основателите на Народния театър, като Златарева е била любимата актриса на Иван Вазов.

„Тя е и прототипът на илюстрациите в „Под игото“ на Рада Госпожина. Самият Вазов е пожелал тя да позира за илюстрациите и да бъде в образа на Рада Госпожина“, посочва Антония Драганова.

Алеята на местните будители вече е достъпна за жителите и посетителите на Казанлък. Организаторите заявяват, че благотворителната кампания „Бакшиш за добро“ ще продължи и в бъдеще.