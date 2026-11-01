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Георги Кандев: Искаме подкрепата на всички български граждани

Георги Кандев: Искаме подкрепата на всички български граждани

Кандидатът за вицепрезидент упражни правото си на глас в София

"Гласувахме за една силна, една нова България - в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Призовавам всички български граждани да гласуват"

Така коментира избора си кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, който гласува в София. Той не коментира данните за сигнали за купуване на гласове, които по-рано изнесе съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

На журналистически въпрос поискана ли е подкрепата на Бойко Борисов и ГЕРБ за кандидатурата му заедно с Андрей Гюров за президент, Кандев не даде ясен отговор, а заяви, че те "разчитали на подкрепата на всички български граждани".

"В декларацията ясно е написано какво е станало, ние разговаряме с всички българи граждани", допълни Кандев.

 

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