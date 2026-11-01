Атака срещу газов танкер в Персийския залив: Корабът е поразен от неизвестни снаряди

Танкер за втечнен природен газ е бил поразен от неидентифицирани снаряди в Персийския залив, съобщи катарската държавна компания за превоз на газ „Накилат“ (Nakilat). Инцидентът е станал в петък вечерта на фона на зачестилите нападения срещу търговски кораби в региона, предава БТА, позовавайки се на Франс прес.

По информация на компанията няма пострадали членове на екипажа, а при първоначалната оценка не са установени щети за околната среда.

Поразеният танкер „Ал Майеда“ (Al Mayeda) плава под флага на Маршаловите острови, сочат данни на платформата за проследяване на морския трафик MarineTraffic.

От „Накилат“ уточняват, че корабът остава в добро техническо състояние и може да продължи да изпълнява функциите си, въпреки че оценката на последиците от нападението все още продължава.

Към момента не се съобщава кой е изстрелял снарядите и какъв точно е техният произход.

Атаката е поредният инцидент с танкер в района на Персийския залив и Ормузкия проток, където през последните дни се съобщава за нападения и пожари на борда на търговски кораби.

В петък властите в Оман обявиха, че са спасили 25-членния екипаж на петролен танкер, атакуван край бреговете на султаната. След нападението на борда на плавателния съд е избухнал пожар.

Междувременно Иран съобщи за няколко петролни танкера, които са се запалили след предполагаеми сблъсъци с морски мини в Ормузкия проток. Информацията за причините за тези инциденти е представена от иранските власти.

Ормузкият проток остава една от най-чувствителните точки в конфликта между Вашингтон и Техеран, започнал на 28 февруари след израелско-американски удари срещу Иран.

През този морски маршрут преминават значителни количества петрол и втечнен природен газ, предназначени за международните пазари. Поради това инцидентите с танкери в района предизвикват опасения за безопасността на корабоплаването и енергийните доставки.

На фона на напрежението Катар засилва дипломатическите си усилия за възобновяване на преговорите между воюващите страни. Страната изпълнява посредническа роля и се стреми да предотврати нова ескалация на бойните действия.

Засега няма информация за установен извършител на нападението срещу „Ал Майеда“, а катарската компания продължава да оценява последиците от инцидента.