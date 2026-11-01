Новини
Търси
Подкаст
Свят

Атака срещу газов танкер в Персийския залив: Корабът е поразен от неизвестни снаряди

Атака срещу газов танкер в Персийския залив: Корабът е поразен от неизвестни снаряди
БТА

Екипажът на "Ал Майеда" е невредим, а компанията "Накилат" съобщава, че корабът е в добро състояние и няма екологични щети

Танкер за втечнен природен газ е бил поразен от неидентифицирани снаряди в Персийския залив, съобщи катарската държавна компания за превоз на газ „Накилат“ (Nakilat). Инцидентът е станал в петък вечерта на фона на зачестилите нападения срещу търговски кораби в региона, предава БТА, позовавайки се на Франс прес.

По информация на компанията няма пострадали членове на екипажа, а при първоначалната оценка не са установени щети за околната среда.

Поразеният танкер „Ал Майеда“ (Al Mayeda) плава под флага на Маршаловите острови, сочат данни на платформата за проследяване на морския трафик MarineTraffic.

От „Накилат“ уточняват, че корабът остава в добро техническо състояние и може да продължи да изпълнява функциите си, въпреки че оценката на последиците от нападението все още продължава.

Към момента не се съобщава кой е изстрелял снарядите и какъв точно е техният произход.

Атаката е поредният инцидент с танкер в района на Персийския залив и Ормузкия проток, където през последните дни се съобщава за нападения и пожари на борда на търговски кораби.

В петък властите в Оман обявиха, че са спасили 25-членния екипаж на петролен танкер, атакуван край бреговете на султаната. След нападението на борда на плавателния съд е избухнал пожар.

Междувременно Иран съобщи за няколко петролни танкера, които са се запалили след предполагаеми сблъсъци с морски мини в Ормузкия проток. Информацията за причините за тези инциденти е представена от иранските власти.

Ормузкият проток остава една от най-чувствителните точки в конфликта между Вашингтон и Техеран, започнал на 28 февруари след израелско-американски удари срещу Иран.

През този морски маршрут преминават значителни количества петрол и втечнен природен газ, предназначени за международните пазари. Поради това инцидентите с танкери в района предизвикват опасения за безопасността на корабоплаването и енергийните доставки.

На фона на напрежението Катар засилва дипломатическите си усилия за възобновяване на преговорите между воюващите страни. Страната изпълнява посредническа роля и се стреми да предотврати нова ескалация на бойните действия.

Засега няма информация за установен извършител на нападението срещу „Ал Майеда“, а катарската компания продължава да оценява последиците от инцидента.

Още по темата

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Два танкера бяха атакувани край Саудитска Арабия на фона на напрежението в Персийския залив

Два танкера бяха атакувани край Саудитска Арабия на фона на напрежението в Персийския залив

Иран обяви чуждестранни персийски медии за потенциални мишени

Иран обяви чуждестранни персийски медии за потенциални мишени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Украйна удари една от най-големите руски петролни рафинерии край Москва

Украйна удари една от най-големите руски петролни рафинерии край Москва

Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша за два дни след триседмично прекъсване

Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша за два дни след триседмично прекъсване

Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма

Сблъсъци и водни оръдия в Германия: Младежи протестираха срещу задължителната казарма

320 000 души протестираха във Франция: Напрежението прерасна в сблъсъци

320 000 души протестираха във Франция: Напрежението прерасна в сблъсъци

Водещи

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

  • Преди 8 минути
Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

  • Преди 18 минути
Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

  • Преди 30 минути
Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

  • Преди 31 минути
Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

  • Преди 34 минути
Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

  • Преди 45 минути
Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

  • Преди 58 минути
„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

  • Преди 1 час
Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

  • Преди 1 час
Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

  • Преди 1 час
Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

  • Преди 2 часа