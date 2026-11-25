Румъния трябва да подкрепи общоевропейско решение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Това заяви министърът, отговарящ за цифровизацията и изкуствения интелект, Богдан Думитру, в интервю за телевизия „Диджи 24“.

По думите му е по-добре подобна мярка да бъде въведена координирано на европейско ниво, тъй като в Европейския съюз вече се обсъждат законодателни предложения. Предвижданата възрастова граница може да бъде 15 години.

Думитру определи темата като изключително чувствителна и подчерта, че родителите трябва да имат съществена роля при вземането на решения за достъпа на децата до онлайн платформите.

Министърът обърна внимание и на необходимостта от по-надеждна проверка на възрастта в интернет. В момента повечето платформи разчитат на самостоятелно деклариране на възрастта при регистрация, което не гарантира, че потребителите предоставят вярна информация.

Като възможен инструмент той посочи електронните портфейли, чрез които може да се потвърждава възрастта на потребителя, без да се разкриват останалите му лични данни.

В интервюто Думитру коментира и отношенията между румънските институции и големите технологични компании след анулирането на изборите през 2024 г. Тогава властите изразиха недоволство от недостатъчното съдействие на социалните мрежи.

Според министъра Европейският съюз разполага с по-сериозни инструменти за оказване на натиск върху технологичните компании в сравнение с отделните държави членки.

Той съобщи още, че се разработва проект, който да улесни достъпа на държавните институции до информация от социалните мрежи, включително в реално време. По думите му това би подобрило възможностите на властите да реагират при подобни ситуации.

Думитру сравни противодействието на дезинформацията, разпространявана с помощта на изкуствен интелект, с „надпревара във въоръжаването“, при която развитието на нови средства за защита води до появата на още по-съвършени технологии за манипулация.

Сред обсъжданите идеи е създаването на единна система, чрез която гражданите да подават сигнали за проблемно съдържание в интернет, вместо да използват различните механизми на отделните платформи.

Министърът предупреди, че дори подобна система няма да премахне напълно дезинформацията. Затова според него е необходимо и повишаване на дигиталната грамотност, така че гражданите да могат по-лесно да разпознават подвеждаща информация.