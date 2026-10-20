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КЗП с нови данни за проверките и надценките в търговските вериги

КЗП с нови данни за проверките и надценките в търговските вериги
pixabay

Според регулатора рекордьор е кравето масло със 141% надценка. Следват го сиренето със 133%, кашкавалът със 106% и киселото мляко с 99%

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги по време на брифинг в сградата на регулатора.

Наскоро от КЗП изнесоха данни за надценки над 100% при основни хранителни продукти.

Според регулатора рекордьор е кравето масло със 141% надценка. Следват го сиренето със 133%, кашкавалът със 106% и киселото мляко с 99%.

Големите търговски вериги възразиха срещу представените данни и заявиха, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация.

От бранша подчертаха, че търговската надценка не е чиста печалба, тъй като от нея се покриват разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока.

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