Липса на хигиена: БАБХ затвори училищен стол и цех за закуски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори два обекта заради незадоволителни хигиенни условия – училищен стол в Пазарджик и цех за производство на закуски в Хасково. Нарушенията са установени при мащабна проверка на храните, предназначени за деца и ученици.

Извънредният контрол е проведен в периода от 14 септември до 14 октомври, като инспекторите са посетили общо 2513 обекта в цялата страна. Сред тях са детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за учебни и детски заведения.

Близо 300 килограма храни са спрени от продажба

В резултат на проверките инспекторите са забранили продажбата на 298 килограма хранителни продукти от животински и неживотински произход.

За установените нарушения са съставени 18 акта.

Сред най-често констатираните проблеми са предлагането на храни, които не отговарят на изискванията за хранене на деца и ученици, нарушения при етикетирането и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Проблеми с хигиената и оборудването

Контролните органи са издали и 152 предписания за отстраняване на нередности.

Част от тях са свързани с остаряло или амортизирано оборудване и материална база, недостатъчна ежедневна хигиена и липса на доказателства за извършена дезинфекция на работните повърхности.

Установени са също пропуски в документацията, която трябва да гарантира безопасността на храните.

Най-сериозните нарушения са довели до затварянето на училищния стол в Пазарджик и цеха за закуски в Хасково.