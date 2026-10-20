Новини
Търси
Подкаст
Общество

Липса на хигиена: БАБХ затвори училищен стол и цех за закуски

Липса на хигиена: БАБХ затвори училищен стол и цех за закуски

Спряни бяха близо 300 кг храни от продажба

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори два обекта заради незадоволителни хигиенни условия – училищен стол в Пазарджик и цех за производство на закуски в Хасково. Нарушенията са установени при мащабна проверка на храните, предназначени за деца и ученици.

Извънредният контрол е проведен в периода от 14 септември до 14 октомври, като инспекторите са посетили общо 2513 обекта в цялата страна. Сред тях са детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за учебни и детски заведения.

Близо 300 килограма храни са спрени от продажба

В резултат на проверките инспекторите са забранили продажбата на 298 килограма хранителни продукти от животински и неживотински произход.

За установените нарушения са съставени 18 акта.

Сред най-често констатираните проблеми са предлагането на храни, които не отговарят на изискванията за хранене на деца и ученици, нарушения при етикетирането и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Проблеми с хигиената и оборудването

Контролните органи са издали и 152 предписания за отстраняване на нередности.

Част от тях са свързани с остаряло или амортизирано оборудване и материална база, недостатъчна ежедневна хигиена и липса на доказателства за извършена дезинфекция на работните повърхности.

Установени са също пропуски в документацията, която трябва да гарантира безопасността на храните.

Най-сериозните нарушения са довели до затварянето на училищния стол в Пазарджик и цеха за закуски в Хасково.

Още по темата

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

Столична община подготвя общинска кухня за детските градини и яслени групи

След временното спиране: Детската кухня в Смолян възобнови дейността си

След временното спиране: Детската кухня в Смолян възобнови дейността си

Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта

Албания замразява цените на над 200 хранителни и хигиенни продукта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Водещи

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

  • Преди 8 минути
Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

  • Преди 15 минути
Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

  • Преди 25 минути
Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

  • Преди 37 минути
Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

  • Преди 41 минути
Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

  • Преди 1 час
Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

  • Преди 1 час
Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

  • Преди 1 час
Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

  • Преди 1 час
Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

  • Преди 2 часа