Приютът в Горни Богров с ограничения до шест месеца, общината ще обжалва

Общинският приют за безстопанствени кучета в село Горни Богров временно преустановява част от дейността си за срок до шест месеца заради установени нередности. Това съобщиха от Столичната община.

Ограничението е наложено със заповед на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-град и предвижда спиране на приема на нови кучета, както и забрана за достъп на доброволци, граждани, посетители и кандидати за осиновители до отстраняване на нередностите.

В изпълнение на заповедта трябва да бъдат преустановени и традиционните съботно-неделни разходки на кучетата с доброволци.

От общината уточняват, че ограничаването на достъпа е свързано и с необходимостта да бъде гарантирана безопасността на посетителите по време на ремонтните дейности.

Столичната община ще обжалва заповедта на ОДБХ и ще поиска спиране на нейното изпълнение. Целта е доброволците да получат възможност да посещават животните още през предстоящия уикенд, когато не са планирани строителни дейности.

Паралелно с обжалването общината ще предприеме действия за възможно най-бързо отстраняване на установените нередности. Намерението е ограниченията да отпаднат преди изтичането на определения шестмесечен срок.

Доброволците могат да продължат да помагат на безстопанствените кучета в общинския приют в Сеславци и в клиника "Връбница". Там разходките с животните се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 до 14:00 часа.

Към момента не се уточнява какви точно нередности са установени в приюта в Горни Богров.