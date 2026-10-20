Когато медицината среща надеждата: проф. Петя Андреева с отличие от Български лекарски съюз

Пътят към желаното дете често минава през сложни медицински решения, изследвания и много въпроси. За работата си в тази чувствителна област проф. д-р Петя Андреева получи отличие от Българския лекарски съюз в категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

Наградата беше връчена на церемонията „Лекар на годината 2026“, състояла се на 19 октомври в Националния исторически музей в София. Събитието съвпадна с 125-годишнината на БЛС и събра лекари и представители на медицинската и академичната общност от цялата страна. В категорията бяха отличени още доц. д-р Марина Дянкова и проф. д-р Никола Колев.

Проф. Андреева е акушер-гинеколог и специалист по репродуктивна медицина в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, където отговаря за асистираната репродукция. Професионалният ѝ път включва и преподавателска дейност, а научните ѝ интереси са свързани с човешката репродукция и инвитро оплождането.

През 2026 г. нейно съвместно изследване с д-р Ивелина Опрова и проф. Иванка Димова беше прието за конгреса на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология и публикувано в научното списание Human Reproduction. Проучването разглежда как генетичните изследвания и показателите за яйчниковия резерв могат да помогнат за по-доброто разбиране на преждевременната яйчникова недостатъчност.

Отличието е признание за професионалния принос на проф. Андреева в област, в която напредъкът на медицината може да отвори нови възможности за хората, изправени пред репродуктивни затруднения.