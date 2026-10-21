България и Италия подготвят съвместна образователна програма за гражданска отговорност

България и Италия подготвят съвместна образователна програма, насочена към повишаване на правната култура на младите хора, насърчаване на гражданската отговорност и превенция на корупцията.

Инициативата „Мостове на законността: България - Италия“ беше обсъдена на работни срещи в Палермо с участието на представители на български и италиански институции, сред които и заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Програмата се разработва от сдружението „Младежки гвардейски отряди“ съвместно с фондацията „Фалконе“. Предвижда се тя да започне в началото на 2027 г. и в рамките на две години да обхване ученици и студенти от България и Италия чрез обучения, дискусии и практически дейности.

На срещите заместник-министър Сеня Терзиева-Желязкова акцентира върху образователните и културните връзки между двете държави. Сред основните теми в разговорите беше ролята на училището за изграждането на гражданска култура и за превенцията на корупцията и организираната престъпност. Подчертана беше необходимостта младите хора да познават своите права и да развиват умения за активно и отговорно гражданско участие.

В българската делегация бяха и заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев, съветникът на президента по отбрана и сигурност Илия Милушев, както и народните представители Росица Кирова и Ивет Горанова. В рамките на посещението имаше и срещи с префекта на Палермо Масимо Мариани, с кмета на града Роберто Лагала и с председателя на комисията „Антимафия и антикорупция“ към Регионалния парламент на Сицилия Антонело Краколичи. Обсъдени бяха възможностите за превенция на организираната престъпност чрез образование, култура и социална подкрепа, както и за развитие на образователното партньорство и младежкия обмен между двете държави.

В рамките на програмата учениците и студентите от двете страни ще имат възможност да работят по практически казуси и да участват в дискусии с представители на институциите и професионалните общности от България и Италия.

От българска страна в срещите участваха и представители на Министерството на вътрешните работи, Комисията за противодействие на корупцията, Националната служба за охрана, съдебната власт и други институции. Посещението се осъществи със съдействието на Посолството на Италия в България и Почетното консулство на Италия в Пловдив, отбелязват от МОН.