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Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки

Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки
БТА

В първоначалния вариант не се предвиждаше член на СИК да сложи печат

Печат върху разписките от машинното гласуване ще се поставя, реши ЦИК, като допълни приетите вече Методически указания за гласуване с устройства за вота.

В първоначалния вариант не се предвиждаше член на СИК да сложи печат, както беше при последните няколко гласувания.

Сега обаче с поправката тази стъпка се въвежда пак. След като избирателят гласува и машината разпечата разписката, избирателят я сгъва и подава на СИК за поставяне на печат, отбелязва БНТ.

"Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат. След полагане на печат членът на СИК връща контролната разписка на избирателя, който задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване", указва сега ЦИК на секционните избирателни комисии.

Хората с право на глас за президентските избори са 6 590 000 души. За първи път за този вот ще могат да гласуват 46 000 младежи, навършили 18 години.

Секциите с машина в страната са 9373, а в по-големите с над 780 избиратели - ще има по две. 11 622 машини общо са предвидени за изборния ден. Секциите извън страната са 613, в 242 ще има машинно гласуване, а в 24 секции - по две машини.

Предизборната кампания приключва в 24 часа на 23 октомври, следва и ден за размисъл. 48 часа след приключване на изборния ден ЦИК обявява резултатите от гласуването. В зависимост от тях се насрочва втори тур.

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