ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

Европейската комисия (ЕК) ще предостави 20,5 млн. евро за подкрепа на журналистиката, медийния плурализъм и медийната грамотност в Европейския съюз. Общият годишен бюджет, предвиден от комисията за подпомагане на европейските медии, е 50 млн. евро.

Най-голямата част от финансирането - 14 млн. евро, е предназначена за проекти за сътрудничество в журналистиката, местните медии и медиите от обществена значимост. Средствата ще подкрепят трансгранични инициативи между новинарски организации, насочени към разработването на иновативни бизнес модели и съвместни журналистически проекти.

Други 3,5 млн. евро ще бъдат насочени към трансгранични инициативи за медийна грамотност. Целта е да се подобрят уменията на гражданите да се ориентират в информационната среда безопасно и уверено.

Още 3 млн. евро са предвидени за независим общоевропейски механизъм за бързо реагиране, който ще наблюдава нарушенията на свободата на печата и медиите в ЕС и в държавите, водещи преговори за присъединяване към съюза.

Според Европейската комисия механизмът ще допринесе за събирането на по-качествени данни и за оценката на заплахите за медийния плурализъм и безопасността на журналистите.

Събраната информация ще бъде използвана при подготовката на годишния доклад на ЕК за върховенството на закона.