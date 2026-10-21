Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

Националният институт по метеорология и хидрология обяви за утре - 22 октомври, жълт код за интензивни валежи в осем области от Северазападна и част от Западна България – София, София-област, Перник, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч.

В тези области ще има усилване на вятъра, както и условия за гръмотевици.

Утре минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°. Облачността ще се разкъса за кратко, но от запад тя отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд.

Следобед и през нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има на много места в страната. Ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър.

В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 19°.