Съдът разпореди блокиране на шест сайта за инвестиции и криптоуслуги без лиценз
Мярката е предприета по искане на председателя на Комисията за финансов надзор
Софийският районен съд разпореди ограничаване на достъпа от България до шест интернет сайта, предлагащи инвестиционни или криптоуслуги без необходимия лиценз. Мярката е предприета по искане на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН).
Доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги трябва да блокират сайтовете и техните поддомейни до 24 часа след публикуването на информацията на страницата на комисията.
Съдебните разпореждания са издадени на основание Закона за пазарите на криптоактиви и Закона за пазарите на финансови инструменти.
От КФН призовават инвеститорите да подхождат с повишено внимание към предложения от съмнителни сайтове и лица. Преди да предоставят лични данни, достъп до финансови сметки или пари, хората трябва да проверят самоличността на събеседниците си и легитимността на дружествата, които те представляват.
Проверка дали дадена компания е лицензирана може да бъде направена в публичните регистри на комисията. При съмнения за недобросъвестна или престъпна дейност КФН съветва гражданите да прекратят контакта и да подадат сигнал до МВР и финансовия регулатор.