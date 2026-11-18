Софийският районен съд разпореди ограничаване на достъпа от България до шест интернет сайта, предлагащи инвестиционни или криптоуслуги без необходимия лиценз. Мярката е предприета по искане на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН).

Доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги трябва да блокират сайтовете и техните поддомейни до 24 часа след публикуването на информацията на страницата на комисията.

Съдебните разпореждания са издадени на основание Закона за пазарите на криптоактиви и Закона за пазарите на финансови инструменти.

От КФН призовават инвеститорите да подхождат с повишено внимание към предложения от съмнителни сайтове и лица. Преди да предоставят лични данни, достъп до финансови сметки или пари, хората трябва да проверят самоличността на събеседниците си и легитимността на дружествата, които те представляват.

Проверка дали дадена компания е лицензирана може да бъде направена в публичните регистри на комисията. При съмнения за недобросъвестна или престъпна дейност КФН съветва гражданите да прекратят контакта и да подадат сигнал до МВР и финансовия регулатор.