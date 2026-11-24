Малко мнозинство от германците се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Киев на фона на войната на Русия в Украйна. Това бележи обрат в обществените нагласи спрямо миналата година, сочи проучване, публикувано във вторник от неправителствената организация фондация „Кьорбер“ (Koerber Stiftung), цитирано по Ройтерс.

Според данните от анкетата 53% от германците са против отпускането на помощ за Украйна, докато 46% я подкрепят. За сравнение, през миналата година противниците на помощта са били 39%, а поддръжниците – 59%.

Резултатите подчертават напрежението както в Германия, така и в по-широкия военен алианс НАТО относно подкрепата за Киев, докато много държави се сблъскват с натиск върху стандарта на живот близо пет години след началото на пълномащабната руска инвазия.

Германия е най-големият военен поддръжник на Украйна в Европа от началото на войната, а правителството на канцлера Фридрих Мерц и други съюзници обещаха да помагат на страната „толкова дълго, колкото е необходимо“. Популярността на Мерц обаче спадна и той изпитва затруднения да овладее възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която вече води в националните проучвания на общественото мнение, противопоставя се на помощта за Украйна и настоява за възстановяване на връзките с Москва.

По време на събитие в Берлин, организирано от фондация „Кьорбер“, германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че подкрепата за Украйна е „лакмусов тест“ за новия световен ред.

„Ние винаги трябва да стоим до Украйна. И това не е само заради самата Украйна, което само по себе си е достатъчна причина да подкрепяме тази страна и хората там“, подчерта той. „Целта е да защитим системата на свобода и сигурност в Европа, както и върховенството на закона, което трябва да бъде отстоявано и в крайна сметка ще победи.“

Проучването разкрива и скептицизъм относно по-активната външнополитическа и военна роля на Берлин. 64% от германците са против страната им да поеме военна лидерска роля в Европа, докато 61% смятат, че Германия и Европа трябва да направят повече за насърчаване на мирните преговори между Русия и Украйна. Освен това 48% вярват, че Берлин трябва да проявява повече сдържаност при международни кризи, докато едва 40% са на мнение, че страната трябва да се ангажира по-силно.