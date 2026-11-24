Българският национал Йордан Минчев ще продължи кариерата си в италианската Серия А. 28-годишният баскетболист подписа с Удине, след като досега защитаваше цветовете на испанския Манреса. Крилото ще остане в италианския тим до края на настоящия сезон.

Трансферът беше обявен официално от клуба, който вижда в лицето на българина важно попълнение за предстоящите предизвикателства. Президентът на Удине Алесандро Педоне подчерта международния опит и качествата на Минчев, които могат да бъдат от полза за игровата система на отбора.

Удине заема десетото място във временното класиране на Серия А с четири победи и пет поражения. Привличането на Минчев е свързано и с необходимостта от подсилване на състава след контузията на литовския баскетболист Еймантас Бенджюс.

Българинът започна настоящата кампания в Манреса, където записа седем срещи в испанското първенство. Средните му показатели бяха 6,4 точки, 6 борби и 1,1 асистенции за 17:48 минути на паркета. Най-силното му представяне беше срещу Баскония на 1 ноември, когато завърши с 12 точки и 14 борби.

Преди това Минчев игра за германския Кемниц, с чийто екип записа 9,8 точки и 6,3 борби средно в Бундеслигата. Той има и богат международен опит с участия в първенствата на Турция, Унгария, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Белгия