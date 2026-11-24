Още в следващите дни Общинският съвет във Варна ще взема ключови решения и най-вероятно точно тогава ще разберем какво и кой стои зад отстраняването на кмета Благомир Коцев. Това написа председателят на БСП Крум Зарков във Фейсбук.

Зарков отбеляза, че по този повод е провел разговори с председателя на БСП-Варна и общински съветник в морския град Павел Раличков, който свиква заседание на Градския съвет на БСП в четвъртък.

"Очаквам след него ръководството на варненските социалисти да излезе пред своите съграждани с точна оценка за случилото се и с ясна позиция относно необходимите действия занапред", заяви председателят на БСП.

"От години 400 000 български граждани, жители на морската столица, са потърпевши от политическото влияние на разни икономически групировки. Къде със собствено представителство, къде през други партии, именно тези организации фактически управляват града без значение от името на кмета", коментира Крум Зарков.

"Истината е, че варненци масово са недоволни от кметуването на Благомир Коцев. Но също толкова истина е, че отстраняването му по този начин - броени месеци преди местния вот - остава много горчив вкус у тях, а и сред повечето българи. Защо? Защото, доста разбираемо, се съмняват в реалните мотиви зад решението на ОИК. Юридическата страна на тези мотиви подлежи на съдебна проверка, тъй че за тях меродавно е само становището на компетентния съд. Но политическите последици няма да чакат", допълва председателят на БСП.

Снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение.