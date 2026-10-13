Борисов след среща с Дейвид Харис: Борбата с антисемитизма е наш приоритет

"Борбата с антисемитизма, защитата на демократичните ценности и стратегическото партньорство със Съединените щати и Израел остават наш последователен ангажимент", това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в пост във фейсбук във връзка със срещата си с Дейвид Харис.

„Проведох ползотворна среща с Дейвид Харис – мой приятел и последователен глас срещу антисемитизма и езика на омразата", написа Борисов. Той отбелязва, че книгата на Харис за антисемитизма е "още едно напомняне колко важно е да отстояваме историческата истина и да не допускаме омразата да разделя обществата ни“.

„България има с какво да се гордее – спасяването на българските евреи през Втората световна война е пример за смелост и човечност“, заяви още Борисов.

Ръководителя на Американския еврейски комитет в периода 1990 – 2022 г. Дейвид Харис е в България за представянето на книгата си „Антисемитизмът: Какво трябва да знае всеки“.