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Без аналог в света: иновативна операция спаси сърцето на 85-годишен пациент

Без аналог в света: иновативна операция спаси сърцето на 85-годишен пациент

Екипът на „Сърце и Мозък“ - Бургас, извършва изключително сложната интервенция тотално ендоскопски, през разрез от едва 3 сантиметра, при спряно сърце.

Екипът на д-р Петър Узов, началник на Отделението по кардиохирургия в „Сърце и Мозък“ – Бургас, извърши изключително сложна ендоскопска операция на 85-годишен пациент. След проверка в медицинската база данни и получаване на потвърждение от производителя на сърдечната клапа, няма друга идентична интервенция в света, при същата комбинация от анатомични особености и предходни клапни имплантации.

Уникалното в случая е, че клапа, предназначена за транскатетърно имплантиране на аортна позиция, е модифицирана и използвана за хирургично имплантиране на митрална позиция. Операцията е извършена ендоскопски, през разрез от около 3 сантиметра в гръдния кош.

Преди пет години на 85-годишния Марин Стойчев  от Варна е поставена транскатетърна аортна клапна протеза. Междувременно пациентът страда и от тежка митрална стеноза -  стеснение на клапата, която пропуска кръвта от лявото предсърдие към лявата камера на сърцето. Състоянието на мъжа прогресивно се влошава. При проведената диагностика в „Сърце и Мозък“ - Бургас специалистите установяват, че поставената аортна клапа не уплътнява и не изпълнява функцията си, а  митланата клапа е със значително стеснение, поради „калциране“ на пръстена и платната. Екип от инвазивни кардиолози и кардиохирурзи извършват планирането на възможните подходи при лечението на пациента. Силно калцираните тъкани и наличието на предходен имплант допълнително усложняват ситуацията. При опит за стандартно поставяне на митрална клапа интервенционално, съществува огромен риск да бъде блокиран изходът на кръвта от сърцето, което да доведе до фатален край за Марин.

След прецизни измервания и сложни предварителни изчисления екипът установява, че стандартният подход не е приложим. Д-р Петър Узов предлага нестандартно решение -  транскатерърната клапа да бъде обърната и модифицирана така, че да може да бъде имплантирана хирургично на митрална позиция.

„Имах достатъчно смелост да я модифицирам“, споделя д-р Узов за решението си.

Това е ключовият момент в интервенцията. Необходимо е да се прецени как да бъде променена конструкцията на клапата, така че тя да може да бъде имплантирана при конкретните анатомични условия и да не блокира изхода на кръвта от сърцето. Първият етап от лечението се състои в имплантиране на клапа в поставената преди време в друго лечебно заведение, неработеща аортна клапна протеза. Тук се включва д-р Петър Илиев - един от водещите специалисти в областта на интервенционалната кардиология, ендоваскуларното лечение, кардиостимулацията и ехокардиографията. Неговата роля е съществена за оценката на анатомичните ограничения и възможността новата клапа да бъде поставена, без да създава опасно препятствие пред кръвотока.

Месец по-късно е извършена и втората интервенция, тотално ендоскопски чрез специализирана камера и хирургични инструменти, въведени през малък разрез в гръдния кош, вместо чрез стандартно широко отваряне на гръдната кост. По време на операцията сърцето е спряно, а кръвообращението се поддържа апаратно. В тези условия екипът трябва да изпълни предварително планираните стъпки в точна последователност, с изключителна прецизност, включително модификацията и имплантирането на клапата. Съчетаването на нестандартната конструкция на импланта с ендоскопския достъп прави интервенцията изключително сложна, но д-р Узов успява – процедурата е успешна.

Д-р Петър Узов е сред малцината лекари, които притежават необходимия опит и рутина да извършват подобни интервенции. Той е сред пионерите на тотално ендоскопската сърдечна хирургия в България. През 2019 г. е първият лекар, който въвежда метода у нас, и получава националната награда за иновации в медицината за същата година. Има стотици ендоскопски операции зад гърба си, голяма част от които са извършени по време на специализациите му в Италия, Германия и Китай.

След операцията екипът предоставя информация на производителя на клапата за начина, по който е извършена имплантацията. Полученото потвърждение сочи, че няма данни за идентична интервенция при същата комбинация от предходна аортна протеза, тежка митрална патология и модифициран по подобен начин имплант, поставен ендоскопски.

Случаят показва как съчетаването на хирургичен опит, прецизни изчисления и индивидуален подход може да открие нови възможности за лечение дори когато стандартните медицински методи са неприложими. Той подчертава и значението на доверието между лекаря и пациента като важна предпоставка за успешния изход от лечението.

Благодарение на д-р Петър Узов, д-р Петър Илиев и екипите им Марин посреща своя 85-и рожден ден по време на престоя си в болницата. Изписан е седмица след операцията, без оплаквания с шанс за качествен живот.

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