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Volkswagen "изпече" електрически SUV на 160 градуса - колата потегли сама след теста

Volkswagen "изпече" електрически SUV на 160 градуса - колата потегли сама след теста
Стопкадър

Новият ID. Aura T6 премина необичаен тест за издръжливост в Китай, при който беше поставен в огромна въртяща се пещ и изложен на температури до 160 градуса

Volkswagen подложи новия електрически SUV ID. Aura T6 на необичаен тест за издръжливост в Китай. FAW-Volkswagen постави автомобила в огромна въртяща се пещ, където той беше изложен на температури до 160 градуса по Целзий и премина през 50 завъртания.

Целта на изпитанието е била да се демонстрира устойчивостта на каросерията и високоволтовата батерия при условия, които значително надхвърлят нормалната експлоатация.

След теста автомобилът е получил сериозни външни поражения, особено в областта на покрива, но е запазил структурната си цялост.

Най-впечатляващото е, че след приключването на изпитанието ID. Aura T6 е успял да потегли самостоятелно.

Пътническото отделение е останало запазено, а високоволтовата батерия не се е възпламенила въпреки екстремната температура и механичното натоварване.

ID. Aura T6 е средноразмерен електрически SUV, разработен специално за китайския пазар.

С изпитанието Volkswagen цели да покаже нивото на защита на пътниците и устойчивостта на батерийната система при екстремни ситуации, далеч извън обичайните условия на движение.

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