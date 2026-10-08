Volkswagen "изпече" електрически SUV на 160 градуса - колата потегли сама след теста

Volkswagen подложи новия електрически SUV ID. Aura T6 на необичаен тест за издръжливост в Китай. FAW-Volkswagen постави автомобила в огромна въртяща се пещ, където той беше изложен на температури до 160 градуса по Целзий и премина през 50 завъртания.

Целта на изпитанието е била да се демонстрира устойчивостта на каросерията и високоволтовата батерия при условия, които значително надхвърлят нормалната експлоатация.

След теста автомобилът е получил сериозни външни поражения, особено в областта на покрива, но е запазил структурната си цялост.

Най-впечатляващото е, че след приключването на изпитанието ID. Aura T6 е успял да потегли самостоятелно.

Пътническото отделение е останало запазено, а високоволтовата батерия не се е възпламенила въпреки екстремната температура и механичното натоварване.

ID. Aura T6 е средноразмерен електрически SUV, разработен специално за китайския пазар.

С изпитанието Volkswagen цели да покаже нивото на защита на пътниците и устойчивостта на батерийната система при екстремни ситуации, далеч извън обичайните условия на движение.