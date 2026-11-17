Николай Милков ще бъде предложен за посланик на България в САЩ, потвърдиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

В момента той е ръководител на постоянната делегация на България в НАТО. Милков е и бивш служебен министър на външните работи.

България няма титулярен посланик в САЩ от април 2025 г., когато тогавашният ръководител на мисията Георги Панайотов подаде заявление за предсрочно прекратяване на своя мандат.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Съгласно Закона за дипломатическата служба, министърът на външните работи внася в Министерския съвет предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международни правителствени организации и генерални консули.

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската гимназия в София, а висшето си образование получава в Департамента по Международни отношения на УНСС.

Професионалното си развитие започва в научната сфера, а през 1991 г. му е присъдена научната степен доктор за дисертация в сферата на международните отношения и най-новата история.

В държавната администрация започва работа през 1992 г., като първоначално заема различни длъжности на цивилен служител в Министерството на отбраната. След това преминава на работа в Министерството на външните работи, но през 2010 г. след конкурс се завръща в Министерството на отбраната като постоянен секретар.

В МВнР е на работа от 1997 г. В дипломатическата служба е заемал различни длъжности, сред които директор на Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“, заместник-министър на външните работи с ресори на отговорност европейски страни, включително ЮИЕ, и въпроси на сигурността. В това си качество е член на Комисията за експортен контрол и секретар на Междуведомствения комитет за членството на България в НАТО. Бил е посланик на страната ни в Румъния, Канада, Франция, Монако, генерален консул в Ню Йорк и постоянен представител в ЮНЕСКО.