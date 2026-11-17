Брок Бесър вкара гол и направи две асистенции, а Никита Толопило записа 34 спасявания при успеха на Ванкувър Канъкс с 3:2 срещу Юта Мамът в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Това е първа победа на канадците над най-новия франчайз в шампионата.

Бесър отбеляза победното попадение 15:37 минути преди края на последната част при числено предимство. Джейк Дебръск помогна с гол и асистенция, а Филип Хитил наниза третата шайба в полза на канадския тим. Така Ванкувър спечели за първи път от седем опита срещу Юта.

Винсънт Трочек и Барет Хейтън се разписаха за Мамът, които загубиха шести пореден мач. Карел Веймелка пък отрази 21 шайби.

Уил Куили отбеляза два гола и Ню Йорк Рейнджърс спечели с 3:1 срещу Монреал Канейдиънс в друг мач в понеделник вечер. Скот Мороу отбеляза третото попадение за нюйоркчани, а Филип Дано бе точен за Монреал. Хабс са в серия от две поражения и загубиха трети мач от последните си четири.