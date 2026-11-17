Синдикатите в железопътния сектор в Испания организираха общ протест с искане за засилване на мерките за безопасност след двете тежки влакови катастрофи в Адамус и Урда, при които загинаха общо 115 души.

За разлика от протестните действия през миналата седмица, които засегнаха предимно държавния железопътен превозвач Renfe и доведоха до отмяната на 90% от крайградските влакове в Мадрид, този път стачката обхваща значително по-голяма част от сектора.

Във вторник работа преустановяват и служителите на железопътния инфраструктурен оператор ADIF, частните компании за високоскоростни превози Iryo и Ouigo, както и пет дружества, извършващи товарни превози.

По време на митинг на мадридската гара „Аточа“ синдикалните представители отправиха предупреждение към новия министър на транспорта Карлос Куерпо, че досега обявените мерки не са достатъчни за предотвратяване на стачката.

Основните искания на профсъюзите са за писмени гаранции за безопасността на железопътния транспорт и увеличаване на персонала, отговарящ за управлението на влаковото движение.

Министерството на транспорта определи задължителен минимален брой курсове за държавния оператор Renfe. Частните компании също ще ограничат услугите си – Ouigo отменя над една трета от планираните пътувания, докато Iryo ще изпълнява приблизително 70% от разписанието си.