Лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж, се блъснал в скат по пътя Габрово-Трявна, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 16 ноември. Заради несъобразена с релефа на местността скорост младият шофьор загубил контрол над автомобила и се блъснал в ската.

При катастрофата е пострадала 18-годишна жителка на Трявна, която пътувала в колата.

По превозното средство са нанесени материални щети. Направените на водача тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.