Млад шофьор се блъсна в скат край Габрово, 18-годишно момиче пострада
Инцидентът е станал по пътя Габрово-Трявна
Лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж, се блъснал в скат по пътя Габрово-Трявна, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало на 16 ноември. Заради несъобразена с релефа на местността скорост младият шофьор загубил контрол над автомобила и се блъснал в ската.
При катастрофата е пострадала 18-годишна жителка на Трявна, която пътувала в колата.
По превозното средство са нанесени материални щети. Направените на водача тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.