Лихвите вероятно ще се променят съвсем скоро, заяви пред БТВ Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация.

"С това ще има и доста икономически ефекти – и върху потреблението, и върху кредитирането, и върху пазара за недвижими имоти, което ще рефлектира върху цялата фискална ситуация в страната", смята той.



Според анализ на Oxford Economics българите са най-уязвимите в еврозоната, защото почти всички нови кредити у нас са с плаваща лихва — 99,5%, при средно за Еврозоната около 15%.

„Факт е, че у нас са по-различни процесите, отколкото в други страни в еврозоната. С доста продължителен период на ниски лихви. Лихвите върху ипотечните кредити стоят на едни нива, които в Централна и Източна Европа трудно могат да бъдат видени“, каза она свой ред Петър Ганев, старши изследовател от Института за пазарна икономика.

„Големият въпрос е кога ще тръгнат за ипотечните кредити – там е заровен по-големият проблем. Ипотечното кредитиране е това, което изключително много се повиши“, каза Ганев.

По думите му у нас невръщането на кредитите се получава, когато хората започнат да губят работа.