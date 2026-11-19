спорт

Никола Цолов с две номинации за наградите на Autosport

Никола Цолов получи две номинации за годишните награди на британското списание Autosport. Българският пилот е сред шестимата претенденти във всяка от двете категории, а сред съперниците му и за двата приза е Рафаел Камара. Двамата се борят за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата.

За наградата “Новак на годината” са номинирани още Арвид Линдблад от Формула 1, Виктор Мартен от Световния шампионат за издръжливост, Диого Морейра от MotoGP и Фреди Слейтър от Формула 3. Сред предишните носители на отличието са Дженсън Бътън, Люис Хамилтън, Себастиан Фетел, Макс Верстапен, Шарл Леклер и Оскар Пиастри.

В категорията за пилоти с едноместни болиди извън Формула 1 Цолов и Камара са в компанията на шампиона в Индикар Алекс Палоу и шампиона във Формула 3 Уго Угочукву. Номинирани са и двама пилоти от Формула Е - световният шампион Паскал Верлайн и вицешампионът Джейк Денис.

Тодор Ангелов призова за оттегляне на жалбите в борбата след разговор със Станка Златева

Тодор Ангелов призова за оттегляне на жалбите по спора за управлението на Българската федерация по борба. Той разказа, че е разговарял със Станка Златева около седмица по-рано и е поискал от нея пълномощно.

“Преди около седмица говорих със Станка Златева. Поисках пълномощното, но не го получих. Трябва да се оттеглят жалбите и да продължим да работим за борбата”, заяви Ангелов. Той добави, че все още не е запознат с финансовото състояние на федерацията, и изрази надежда споровете да бъдат разрешени скоро.

Изказванията идват, след като Международният спортен арбитражен съд (КАС) образува дело по жалба на българската федерация срещу Международната федерация по борба (UWW). Жалбата оспорва действията на UWW по признаването на промени в ръководството на българската централа.

Семен Новиков се прицели в олимпийска квота след световната титла

Семен Новиков постави спечелването на квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 като основна цел за следващата година. Олимпийският шампион от Париж, който през октомври спечели и световната титла в категория до 87 кг в класическия стил в Астана, беше отличен за спортист на месеца в анкетата на пресклуб “България”.

Новиков получи подкрепата на 26 от общо 30 спортни редакции. Това е второто му отличие след наградата за август 2024 г., когато триумфира на Олимпийските игри.

“Това за мен е чест. Много съм доволен, че получавам наградата за втори път и дано не е за последен. Ще продължаваме да радваме всички със своите успехи. Най-главната цел през следващата година е да спечеля квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис”, заяви той.

За треньор на октомври беше избран Сослан Фарниев, доскорошният личен наставник на Новиков. Той благодари за признанието и подчерта значението на предстоящия сезон заради промените в системата за олимпийска квалификация.

Енрико Пареше: Не съществува правилен модел за селекция

Новият Футболен директор на Левски Енрико Пареше се похвали с назначението си на "Герена".

Той го направи в професионалната мрежа linkedin.com. „Заемам нова професионална позиция: спортен директор в ПФК Левски“, написа 40-годишният специалист.

Под публикацията той получи куп поздравления, между които и от шефове на Лацио, Рома, Рейнджърс, Леверкузен и италианската федерация.

В раздел „Информация за себе си“, Пареше написа: “Петнадесет години опит в селекцията и скаутската дейност във футбола - в клубове като Рома, Милан, Специя, Рен и Торино – натрупани в сътрудничество с едни от най-уважаваните спортни директори в играта, сред които Валтер Сабатини, Фредерик Масара, Мончи и Тиаго Пинто."

Везенков призова феновете преди Дания: Мечтая да видя пълна зала

Александър Везенков отправи емоционално послание към привържениците преди домакинството на България срещу Дания. Националният отбор ще играе на 26 ноември от 19:00 часа в “Арена София”, като това ще бъде първият му официален мач в столицата от 12 години.

“За мен няма по-голяма чест и по-голяма гордост от това да играя за България. Винаги съм го правил с цялото си сърце и с всички сили и възможности, които имам”, заяви Везенков в посланието, публикувано от Българската федерация по баскетбол.

Крилото на Олимпиакос подчерта значението на съотборниците, треньорите и публиката за представянето си с националната фланелка. “Истината е, че каквото и да направя, аз не бих могъл да успея сам. Успявам, защото имам до себе си своите съотборници в националния отбор, защото имам и подкрепата на треньорите, на целия ни щаб, но не на последно място - подкрепата и обичта на хората”, каза той.