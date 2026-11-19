Китай ограничи износа на компоненти за руските дронове „Шахед“
Киев благодари на Пекин за въведените мерки
Китай въведе нов контрол върху износа на компоненти за безпилотни летателни апарати, използвани от Русия за производството и управлението на иранските ударни дронове „Шахед“, предава The Moscow Times.
Ограниченията влязоха в сила в сряда – същия ден, в който руският президент Владимир Путин пристигна в южния китайски град Шънджън за среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп.
Съгласно разпореждане на Министерството на търговията на Китай износителите вече са длъжни да получават специални лицензи за продажбата в чужбина на определени двигатели за дронове, радиомодули, регулатори на скоростта и електромотори. Част от обхванатите от новите правила двигатели се вграждат в дроновете „Шахед“, които Русия сглобява в своя завод в Алабуга, Република Татарстан.
Пълномощникът на украинския президент по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк благодари на Китай за въведените мерки и изрази надежда, че Пекин ще ги прилага стриктно. „Споделихме подробна информация за тези компоненти и техните китайски производители и разчитаме на строг контрол върху износа им“, написа той в социалната мрежа Екс. Власюк обаче отбеляза, че някои критично важни части, използвани в руските дронове, все още остават извън обхвата на новите ограничения.
Мерките идват на фона на нарастващата зависимост на Москва от китайски доставки за технологии, попаднали под западните санкции. По-рано агенция Блумбърг съобщи, позовавайки се на непубликувани данни, че Русия си набавя близо 90% от тези критични компоненти и технологии от Китай – ръст спрямо 80% година по-рано. Според източници на агенцията представителите на Европейския съюз са наясно, че Пекин снабдява Москва с технологии с двойна употреба и сателитно разузнаване за войната в Украйна, но се въздържат от налагане на санкции срещу Китай от страх от ответни мерки.