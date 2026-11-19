Китай въведе нов контрол върху износа на компоненти за безпилотни летателни апарати, използвани от Русия за производството и управлението на иранските ударни дронове „Шахед“, предава The Moscow Times.

Ограниченията влязоха в сила в сряда – същия ден, в който руският президент Владимир Путин пристигна в южния китайски град Шънджън за среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп.

Съгласно разпореждане на Министерството на търговията на Китай износителите вече са длъжни да получават специални лицензи за продажбата в чужбина на определени двигатели за дронове, радиомодули, регулатори на скоростта и електромотори. Част от обхванатите от новите правила двигатели се вграждат в дроновете „Шахед“, които Русия сглобява в своя завод в Алабуга, Република Татарстан.

Пълномощникът на украинския президент по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк благодари на Китай за въведените мерки и изрази надежда, че Пекин ще ги прилага стриктно. „Споделихме подробна информация за тези компоненти и техните китайски производители и разчитаме на строг контрол върху износа им“, написа той в социалната мрежа Екс. Власюк обаче отбеляза, че някои критично важни части, използвани в руските дронове, все още остават извън обхвата на новите ограничения.

Мерките идват на фона на нарастващата зависимост на Москва от китайски доставки за технологии, попаднали под западните санкции. По-рано агенция Блумбърг съобщи, позовавайки се на непубликувани данни, че Русия си набавя близо 90% от тези критични компоненти и технологии от Китай – ръст спрямо 80% година по-рано. Според източници на агенцията представителите на Европейския съюз са наясно, че Пекин снабдява Москва с технологии с двойна употреба и сателитно разузнаване за войната в Украйна, но се въздържат от налагане на санкции срещу Китай от страх от ответни мерки.