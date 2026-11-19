Китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп заявиха ангажимент към поддържането на стратегическата стабилност и международната сигурност. Това се посочва в съвместно изявление след тристранната им среща. Тримата лидери са обсъдили енергийната сигурност и планират да увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти.

Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че Москва вече няма да обмисля мораториум върху ударите в Черно море или по енергийната инфраструктура след украинските атаки срещу моста, свързващ Русия с Крим, и обеща суров отговор, предава Ройтерс. „Но след ударите по Кримския мост няма да има никакви споразумения. Ние ще отговорим на тези удари“, заяви той.

Русия е отправила покана към европейски представители да посетят Москва, за да изяснят своята позиция относно мирните преговори за Украйна, преди да бъде определен форматът на бъдещия диалог. Това обяви руският президент Владимир Путин на пресконференция в китайския град Шънджън в края на тристранната си среща на върха с лидерите на Китай и САЩ – Си Цзинпин и Доналд Тръмп, предават световните агенции.

Междувременно Путин на практика призна, че руските сили стоят зад атаките с дронове по кораби в Черно море, определяйки ги като огледален отговор на украинските действия срещу руския търговски флот. Изявлението бе направено по време на същата пресконференция в китайския град Шънджън. „Те започнаха да удрят нашите танкери в Черно море. В отговор, както всички знаят, ние започнахме да действаме по същия начин“, заяви Путин. По думите му Москва е отвърнала с по-силен натиск върху морския трафик.

Лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ се събраха днес в Берлин на ключова среща в подкрепа на Украйна, само няколко часа след историческите разговори в Китай между американския президент Доналд Тръмп, руския лидер Владимир Путин и китайския държавен глава Си Цзинпин, предаде ДПА. В германската столица дискусиите на коалицията се фокусираха върху три основни приоритета – покриване на огромния дефицит в украинския бюджет за 2027 г., гарантиране на прякото участие на Европа в ръководените от САЩ мирни преговори и договаряне на дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна.

Черна гора временно затвори още две преговорни глави по пътя си към членство в Европейския съюз – Глава 16 („Данъчно облагане“) и Глава 22 („Регионална политика и координация на структурните инструменти“), съобщава черногорската национална телевизия РТЦГ, цитирано по БТА. Решението бе обявено по време на междуправителствена конференция в Брюксел, председателствана от ирландския държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн.

Турция и Европейският съюз работят съвместно за намиране на трайно решение на кризата с шенгенските визи на турските шофьори на тежкотоварни камиони, което да сложи край на километричните опашки по българо-турската граница. Това обяви турският външен министър Хакан Фидан по време на изслушване пред Комисията по бюджет в парламента в Анкара (Меджлиса), цитиран от изданието „Хюриет“ и БТА. Фидан обясни, че той се е свързал директно с българския министър-председател и с външния министър. „Да е жив и здрав, българският премиер помогна. Каза: „Да отидем към удължаване от десет дни, една седмица“. Отидохме“, разказа турският външен министър.