Срещата между Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин не произведе нищо значимо. Документът, който видяхме публикуван след срещата, е изключително безличен. Това заяви за „Таралеж“ военният експерт и анализатор от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ Ивайло Иванов. По думите му една от точките на документа, който бе подписан в Шънджън между тримата президенти, а именно тази, в която страните заявяват намерение за увеличаване на рафинирането на нефтопродукти, е ангажимент, който трябва да бъде обсъждан на ниво министър.

„Другата голяма тема, с която Доналд Тръмп също се надяваше да постигне някакъв пробив – това беше неговото желание, може би защото все още смята, че през тази тема евентуално би могъл да получи Нобелова награда – са преговорите за контрол на ядреното въоръжение, в които да бъде привлечен и Китай. Но знаем позицията на Китай – тя е категорично против участие в такива преговори с аргумента, че Китай има все още твърде малък арсенал и това е въпрос, който трябва да бъде решаван между Русия и САЩ.“

Затова според Иванов в документа присъства „тази точка, която е съвсем традиционна и абсолютно нищо не значеща: че страните ще продължат разговорите и че, разбира се, ядрена война не трябва да бъде започвана, защото никой няма да спечели подобна война“.

„Интересното е, че точката в тази декларация, която наистина обединява тези трима лидери, е тази, в която се говори за имунитета на държавните служители и порицаването и отхвърлянето на правомощията на МНС – може би защото един от тези лидери се издирва от МНС и има заповед за неговото задържане, а другите двама са в някакъв смисъл потенциални клиенти на този Международен наказателен съд.“

Добрата и лошата новина за международната сигурност

Според анализатора от срещата има добра новина и тя се състои в това, че „като изключим темата за ядреното оръжие, където евентуално би могло да има позитивен напредък от тази среща, във всички останали случаи темите, които можеха да получат някакво развитие, биха имали негативен резултат върху международната сигурност“.

Иванов уточни какво има предвид, а именно, че постигането на някаква гласна или негласна договорка между тези страни за оформяне на сфери на влияние всъщност не вещае нищо добро. По думите му това би било използвано от Москва за „създаване на допълнително напрежение в трансатлантическите отношения“.

Наред с добрата новина Иванов констатира и лоша такава. Според него „това, което видяхме и смятаме за проблематично, е изключително топлото отношение на Тръмп към руския президент Владимир Путин, при което той го нарече „приятелю“.

„Можем да бъдем сигурни, че няма някакъв напредък или договореност между двамата по отношение на прекратяването на войната на Русия срещу Украйна, но това, което руският президент със сигурност е успял да направи, е, както се казва, да обработи допълнително на четири очи американския президент по отношение на нагласите му към Украйна, към Зеленски и към това в каква посока трябва да се търси решение на този конфликт. Това със сигурност трябва да ни притеснява. Аз съм сигурен, че много скоро ще видим признаци на тази обработка, които американският президент най-вероятно ще изрази вербално по отношение на Украйна и Зеленски.“

Си Дзинпин е големият печеливш, а Тръмп – единственият губещ

Според Иванов най-големият печеливш от срещата е Си Цзинпин, защото срещата не просто се проведе на китайска земя в град, който е модерната икона на Китай и технологичните му достижения, но и защото Китай се позиционира между тези двама лидери.

„Интересни бяха именно уводните думи на китайския лидер на тристранната среща – в частта, която може да приемем като критика към Владимир Путин и Доналд Тръмп за двете войни, които те започнаха, в които затънаха и не могат да разрешат – разбира се, за Русия това е Украйна, а за Доналд Тръмп – Иран. Така че от тази гледна точка не просто имиджът на Китай като новия значим глобален фактор се доказва не само на теория или чрез сухи факти, но и в реалната политика.“

От друга страна, Китай представя себе си като рационална и спокойна глобална сила, която действа последователно, не действа прибързано и не прави изненади по отношение както на своите съюзници, така и на своите противници – като противовес на тези двама, бих ги казал, доста нестабилни лидери, допълни Иванов. Оттук „няма никакво съмнение – Китай е най-големият печеливш“.

„Другият печеливш, разбира се, е руският президент. Единственият губещ реално на практика от тази среща е Доналд Тръмп, защото освен снимката, с която да се хвали, че е осъществил една историческа среща (нещо, в което и тримата лидери са заинтересовани, макар че, както казах, няма никакъв резултат от нея), руският президент печели, защото руската страна беше тази, която най-много настояваше за подобна среща. Тя трябваше да демонстрира, че Русия продължава да бъде световна геополитическа сила, която решава съдбините на света.“

Доколко този руски наратив е коректен обаче, подлежи на допълнителна критична дискусия, стана ясно още от думите на експерта, който добави, че Русия „е напълно зависима от Китай“.

„Видяхме начина, по който беше третиран руският президент, и особено онази кратка сцена, която се видя по медиите – в която той тръгна да застава до американския президент и китайския лидер, но всъщност му беше посочено място до съпругата на китайския президент. Тук оправданията, че това е стандартна дипломатическа практика, според мен не издържат, защото след почти 30 години участие в такива срещи Путин много ясно би трябвало да знае къде да застане и той неслучайно се насочи натам. Но беше изненадан и, ако се вгледате внимателно, доста грубо му беше посочено другото място, което той не очакваше да заеме.“

Преговорите в Берлин и „обработката“ на четири очи

Ивайло Иванов коментира и провеждащата се междувременно среща на европейските и украинските делегации с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин. По думите на анализатора двустранната среща между Тръмп и Путин в Китай „няма да повлияе пряко“ на тази в Германия.

„Последните действия на американската администрация и изказванията на американския президент показаха, че той вече е взел позицията на Русия. Още преди повече от месец имаше информация, че Доналд Тръмп е заявил желание да бъде постигнат някакъв край на войната на Русия срещу Украйна до Коледа, за да може той да излезе и да покаже нещо пред американските избиратели. Защото знаем, че на първи януари съотношението на силите в американския Конгрес рязко ще се преобърне, което ще направи живота на Тръмп много по-труден, особено във вътрешнополитически план.“

Оттук Иванов не очаква да „видим нещо различно и изненадващо“ на срещата в Германия. „Това, което казах сега и подчертах, че ме притеснява, е, че Владимир Путин е използвал тези около 30–40 минути на двустранната среща, проведена преди тристранната среща с участието и на Си Цзинпин, всъщност да обработи Доналд Тръмп – да му продаде руската версия, която, както знаем, е доста различна, меко казано, от реалността, включително на бойното поле, и да засили негативните настроения, най-вероятно, на Тръмп и към Зеленски, и въобще към Украйна. Разбира се, всичко това подсладено с обещания за огромни икономически сделки, които ще са изгодни за САЩ.“

Илюзиите за бърз ядрен договор и сделка „ала Тръмп“

Другото нещо, на което руският президент и в бъдеще ще разчита, е именно това желание на Тръмп за сключването на някакъв нов договор за стратегическите оръжия, допълва Иванов. „Руският президент всъщност дава надежда на Доналд Тръмп, че бързо може да бъде постигнато такова споразумение, при положение че всички знаят реално, че ако искаме да видим истински договор с реални механизми за контрол, това в най-оптимистичния срок ще отнеме поне година и половина“, допълни експертът.

„Разбира се, може да видим нещо, както аз го наричам, „ала Доналд Тръмп“ договор, в който набързо са измислени някакви неща, които трябва да демонстрират резултат, а след първоначалните очевидни фрази всъщност са в абсолютна неяснота и противоречие.“

Според Ивайло Иванов срещата в Китай по-скоро към момента няма да има резултат спрямо войната в Украйна, но последиците от въпросното рандеву „ще бъдат дългосрочни от гледна точка именно на това, че очевидно Доналд Тръмп и неговата администрация все повече се отдалечават от европейската гледна точка.“